Магомедалиев: сколько бы чемпионатов ни выиграл «Зенит», «Спартак» — самый большой клуб РФ

Вратарь «Карабаха» из Агдама и сборной Азербайджана и семикратный чемпион Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал, как обстоят дела у бывшего спартаковца Филипа Озобича, и высказал мнение о существующей иерархии в российском футболе.

«Филип у нас, в «Карабахе». Очень хороший футболист и человек. Мы с ним нечасто говорим о России, но он иногда вспоминает Черчесова — как человека, который взял его в «Спартак». И Карпина, который его убрал, ха-ха. А если серьёзно, легионеру в юном возрасте приезжать в такой клуб — очень тяжело. Всё-таки «Спартак» — очень громкое имя. И какие бы результаты у них ни были — сколько лет они уже не могут выиграть чемпионат! — это всё равно самый большой клуб в России. Сколько бы «Зенит» ни выигрывал чемпионатов, клуба больше «Спартака» в стране нет», — сказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.