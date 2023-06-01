Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рязанцев: мы как воспитанники в первую очередь должны помочь «Торпедо» вернуться в РПЛ

Рязанцев: мы как воспитанники в первую очередь должны помочь «Торпедо» вернуться в РПЛ
Александр Рязанцев
Комментарии

Российский полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что воспитанники команды должны помочь ей вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

«Сейчас непростой момент в команде. И мне кажется, что мы как воспитанники в первую очередь должны помочь команде вернуться в РПЛ. Думаю, все тренеры испанской школы любят комбинационный футбол. Он требует мобильности, коротких и средних передач. Но бывают такие ситуации, когда надо играть в длинную», — приводит слова Рязанцева «Матч ТВ».

Напомним, после 29-го тура РПЛ московское «Торпедо» в турнирной таблице расположилось на последней строчке, имея в активе 13 очков. Команда потеряла теоретические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России.

Материалы по теме
36-летний Александр Рязанцев заявил, что не думает о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023