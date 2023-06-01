Рязанцев: мы как воспитанники в первую очередь должны помочь «Торпедо» вернуться в РПЛ

Российский полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что воспитанники команды должны помочь ей вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

«Сейчас непростой момент в команде. И мне кажется, что мы как воспитанники в первую очередь должны помочь команде вернуться в РПЛ. Думаю, все тренеры испанской школы любят комбинационный футбол. Он требует мобильности, коротких и средних передач. Но бывают такие ситуации, когда надо играть в длинную», — приводит слова Рязанцева «Матч ТВ».

Напомним, после 29-го тура РПЛ московское «Торпедо» в турнирной таблице расположилось на последней строчке, имея в активе 13 очков. Команда потеряла теоретические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России.