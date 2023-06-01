Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о намерении продолжать выступать за клуб.
«Я рассчитывал выиграть трофей с клубом, но ожидания не всегда оправдываются. В последние 5-6 месяцев клуб прогрессировал, как и вся лига. Выиграть титул не получилось, но я настроен позитивно и верю, что дальше будет лучше.
Я счастлив здесь, хочу и буду продолжать. По моему мнению, если работа продолжится в том же духе, саудовская лига войдёт в пятёрку лучших лиг мира», — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу «Аль-Насра».
Роналду начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул команду из-за конфликта с тренером и руководством клуба. В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место.
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