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Зинченко, Де Брёйне, Холанд и Кейн в символической сборной АПЛ по версии Opta

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и игроки «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд попали в символическую сборную английской Премьер-лиги по версии Opta.

Полная сборная выглядит так:

Вратарь: Давид Райя («Брентфорд»);

Защитники: Александр Зинченко («Арсенал»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»);

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

Напомним, чемпионом Англии сезона-2022/2023 стал «Манчестер Сити». «Горожане» стали чемпионами третий раз подряд.