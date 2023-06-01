Зинченко, Де Брёйне, Холанд и Кейн в символической сборной АПЛ по версии Opta
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Защитник «Арсенала» Александр Зинченко, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и игроки «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд попали в символическую сборную английской Премьер-лиги по версии Opta.
Полная сборная выглядит так:
Вратарь: Давид Райя («Брентфорд»);
Защитники: Александр Зинченко («Арсенал»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»);
Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»);
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
Напомним, чемпионом Англии сезона-2022/2023 стал «Манчестер Сити». «Горожане» стали чемпионами третий раз подряд.
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