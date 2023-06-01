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Лапорта отодвинул на второй план новые контракты лидеров «Барселоны» ради подписания Месси

Лапорта отодвинул на второй план новые контракты лидеров «Барселоны» ради подписания Месси
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет сделать всё возможное, чтобы подписать в свою команду нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Иван Сан-Антонио в «Твиттере».

По сведениям источника, первоначальным планом клуба была регистрация новых контрактов лидеров команды — Гави, Рональда Араухо, Серхи Роберто и Маркоса Алонсо, а также продление соглашения с Алексом Бальде. Однако факт того, что с каждым днём «Барселона» всё больше отдаляется от возвращения 35-летнего аргентинца, заставил Лапорту пересмотреть планы. Теперь сине-гранатовые сделают всё возможное, чтобы подписать Месси, а затем займутся другими делами.

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге. Видеоролик:

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