Леонид Слуцкий оценил игру «Спартака» в матче с «Пари НН»

Бывший тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что «Спартак» доминировал над «Пари НН» (0:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игроки «Пари НН» считают, что потеряли очки? Это лукавство. У них было несколько моментов, когда выручил Александр Селихов, но это неизбежно, особенно по концовке, когда убрали Никиту Чернова и, по мне, на поле у «Спартака» остался один защитник Георгий Джикия. Моменты возникали бы, пошёл авантюрный футбол в расчёте на то, что атакующая группа додавит. «Спартак» доминировал в этом матче, но где-то складывается, как в игре с ЦСКА, когда ты побеждаешь во встрече, которую формально не должен был выигрывать, а где-то – случай с «Пари НН», когда наоборот», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.