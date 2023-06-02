«Арсенал» может продать своего лидера из-за завышенных требований по контракту

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность продажи защитника Вильяма Салиба, который по-прежнему не согласовал новый контракт с «канонирами». Об этом сообщает журналист Марк Ирвин в «Твиттере».
По сведениям источника, агенты 22-летнего футболиста запросили зарплату, которую в клубе посчитали неподъёмной. Известно, что «Арсенал» предложил Салиба, который сейчас зарабатывает € 46 тыс. в неделю, трёхкратное повышение зарплаты.
Салиба стал игроком «Арсенала» летом 2019 года, однако следующие три сезона провёл на правах аренды в трёх клубах Франции («Сент-Этьен», «Ницца», «Марсель»). В сезоне-2022/2023 француз стал основным игроком «канониров», сыграв за команду в 33 матчах (три гола, результативная передача). Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик:
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