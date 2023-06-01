Болельщик украл кресло во время последнего матча «Барселоны» на «Камп Ноу»

В воскресенье, 28 мая, «Барселона» провела последний матч на «Спотифай Камп Ноу» перед годичной реконструкцией. Соперником команды Хави стала «Мальорка» (3:0) в 37-м туре чемпионата Испании. Один из болельщиков сине-гранатовых, посетивших игру, решил забрать на память одно из кресел стадиона.

Болельщик «Барселоны» ворует кресло с «Камп Ноу». Видеоролик:

О возможном разрешении клуба болельщикам на взятие кресел не сообщалось. Однако ранее появлялась информация, что «Барселона» готова распродать часть вещей с «Камп Ноу», заработав на этом хорошие деньги. Под продажу должны были пойти и кресла.

Отметим, что «Барселона» вернётся на родной стадион летом 2024 года, однако сможет пропускать на матчи лишь 50% от его вместимости. Закончится реконструкция «Камп Ноу» по ходу сезона-2025/2026.