Россия U17 вышла в финал Кубка БРИКС. Победный гол в серии пенальти забил вратарь

Завершился матч полуфинала Кубка БРИКС, в котором встречались сборная России до 17 лет и «Сантос». Россияне одержали победу и вышли в финал турнира.

Видео доступно на канале Paulista Cup.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 31-й минуте Иван Бобёр открыл счёт, а вскоре Артём Корнеев удвоил преимущество российской команды. «Сантос» отыграл один мяч в концовке тайма, а во второй половине сравнял счёт. В серии пенальти россияне победили со счётом 10:9. Победный гол забил вратарь Данил Ладоха, пробивавший 11-м по счёту.

Ранее Россия вышла из группы В с первого места, обыграв «Фламенго» (2:0), «Насьонал» (7:0) и «Коринтианс» (2:1). В турнире также принимает участие команда игроков санкт-петербургского «Зенита» 2006 года рождения и моложе.