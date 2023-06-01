Россия U17 вышла в финал Кубка БРИКС. Победный гол в серии пенальти забил вратарь

Завершился матч полуфинала Кубка БРИКС, в котором встречались сборная России до 17 лет и «Сантос». Россияне одержали победу и вышли в финал турнира.
Видео доступно на канале Paulista Cup.
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 31-й минуте Иван Бобёр открыл счёт, а вскоре Артём Корнеев удвоил преимущество российской команды. «Сантос» отыграл один мяч в концовке тайма, а во второй половине сравнял счёт. В серии пенальти россияне победили со счётом 10:9. Победный гол забил вратарь Данил Ладоха, пробивавший 11-м по счёту.
Ранее Россия вышла из группы В с первого места, обыграв «Фламенго» (2:0), «Насьонал» (7:0) и «Коринтианс» (2:1). В турнире также принимает участие команда игроков санкт-петербургского «Зенита» 2006 года рождения и моложе.
- 2 июня 2023
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:03
- 1 июня 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:31
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:12
-
23:01
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:15
-
21:04
-
21:04
-
21:01