«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первом стыковом матче Бундеслиги

Завершился первый стыковой матч с участием «Штутгарта» и «Гамбурга», которые соперничают за место в Бундеслиге следующего сезона. «Штутгарт», игравший дома, одержал победу со счётом 3:0.
Хозяева открыли счёт уже на первой минуте усилиями Константиноса Мавропаноса. На 51-й минуте Йоша Вагноман удвоил преимущество «Штутгарта», а спустя три минуты Серу Гирасси забил третий гол.
Ответный матч команд состоится в понедельник, 5 июня.
«Гамбург» был близок к выходу в высшую лигу после того, как обыграл «Зандхаузен» в матче последнего тура Второй Бундеслиги со счётом 1:0. В это время «Хайденхайм», их основной соперник в борьбе за путёвку в высшую лигу, заканчивал встречу с «Регенсбургом» и проигрывал 1:2, тогда как ему была нужна победа. Фанаты «Гамбурга» начали праздновать победу на поле, однако «Хайденхайм» забил на 93-й минуте игры, а уже на 99-й вышел вперёд и оформил выход в Бундеслигу впервые за 177 лет своей истории.
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