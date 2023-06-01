В финале Кубка БРИКС сыграют сборная России и «Зенит» U17

Завершились полуфинальные матчи Кубка БРИКС, который проходит в Бразилии. В финале турнира встретятся юношеская сборная России и команда игроков санкт-петербургского «Зенита» 2006 года рождения и моложе.

Россия обыграла в полуфинале «Сантос». Основное время матча закончилось ничьей — 2:2, а в серии пенальти россияне одержали победу со счётом 10:9. Победный 11-метровый удар забил вратарь Данил Ладоха.

«Зенит» обыграл «Коринтианс» со счётом 2:1. Победный гол в начале второго тайма забил нападающий Никита Базилевский.

Ранее Россия вышла из группы В с первого места, обыграв «Фламенго» (2:0), «Насьонал» (7:0) и «Коринтианс» (2:1). «Зенит» возглавил группу А, у сине-бело-голубых шесть очков в трёх матчах.

Финал Кубка БРИКС состоится завтра, 2 июня.