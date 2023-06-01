«Барселона» давит на Ансу Фати, чтобы он покинул клуб, но игрок пока против

«Барселона» оказывает давление на своего нападающего Ансу Фати, чтобы он покинул клуб до 30 июня, так как до этой даты клубу нужно расстаться с двумя игроками из-за проблем с регистрацией, сообщает Sport.es.

По информации источника, у «Барсы» есть предложения по двум игрокам, но трансферы не могут состояться, потому что футболисты против. Одним из них является Ансу Фати.

В каталонском клубе считают, что Фати продолжает оставаться важным активом. Если бы не сложная экономическая ситуация, то клуб не рассматривал бы вариант с его уходом. Но они понимают, что крайний полузащитник должен уйти, пока цена на него достаточно высока.

Сам игрок выступает против трансфера. Его приоритет — продолжать выступать за родной клуб.