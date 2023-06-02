Южная Корея обыграла Эквадор и вышла в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира

В Аргентине завершился последний матч стадии 1/8 финала чемпионата мира U20. Южная Корея победила Эквадор со счётом 3:2 и стала последним четвертьфиналистом турнира.

Команда из Азии в первом тайме забила два гола: отличились Ёун-Чун Ли и Чун-Хон Пэ. Южноамериканская сборная ответила на это голом Джастина Куэро с пенальти. После перерыва Южная Корея забила третий мяч усилиями Сок-Хён Чхои. Эквадор смог забить ещё один гол: отличился Кристофер Самбрано, но команда всё равно потерпела поражение.

В первом матче 1/4 финала сыграют Израиль и Бразилия. Матч пройдёт 3 июня и начнётся в 20:30 мск. В полночь по московскому времени 4 июня стартует игра Колумбия – Италия. В тот же день в 20:30 мск встретятся Южная Корея и Нигерия. Наконец, в полночь по московскому времени 5 июня начнётся матч США – Уругвай.