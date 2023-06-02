«Для меня это очень странно». Роналду – о главной сложности в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о специфике выступлений в чемпионате Саудовской Аравии.

«Всегда есть некоторые трудности, но и в европейском футболе тоже. Возможно, тот факт, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь мы тренируемся днём или даже вечером, когда период Рамадана. Когда начинался Рамадан, мы тренировались иногда в 22 часа, что для меня очень странно. Это совершенно разные переживания, воспоминания и ситуации, и мне нравится жить такими вещами, потому что мы в конечном итоге учимся у этих новых культур. Это сложно, да», — приводит слова Роналду Record.

Ранее Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре» на следующий сезон. Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.

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