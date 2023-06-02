Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира

Стали известны все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.

На стадии четвертьфинале сыграют:

Израиль – Бразилия

Колумбия – Италия

Южная Корея – Нигерия

США – Уругвай

Напомним, в последнем матче 1/8 финала турнира национальная команда Южной Кореи в результативном матче обыграла сборную Эквадора. Встреча прошла в Сантьяго-дель-Эстеро на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес» и завершилась победой сборной Южной Кореи со счётом 3:2.

Финальный матч турнира состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году, обыграв в финале сборную Южной Кореи. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.