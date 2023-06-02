Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира
Поделиться
Стали известны все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.
На стадии четвертьфинале сыграют:
Израиль – Бразилия
Колумбия – Италия
Южная Корея – Нигерия
США – Уругвай
Напомним, в последнем матче 1/8 финала турнира национальная команда Южной Кореи в результативном матче обыграла сборную Эквадора. Встреча прошла в Сантьяго-дель-Эстеро на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес» и завершилась победой сборной Южной Кореи со счётом 3:2.
Финальный матч турнира состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году, обыграв в финале сборную Южной Кореи. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
03:37
-
03:31
-
03:03
-
02:38
-
02:11
-
02:03
-
01:49
-
01:47
-
01:19
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:03
- 1 июня 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:31
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:12
-
23:01
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:10
Партнерский контент