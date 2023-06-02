«Интер Майами», который интересуется Месси, уволил главного тренера

«Интер Майами» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером клуба Филом Невиллом.
Команда также объявила, что рассталась с помощником тренера Джейсоном Крайсом. Помощник главного тренера Хавьер Моралес станет исполняющим обязанности главного тренера. Помощник тренера Даррен Пауэлл, тренер вратарей Себастьян Саха и помощник тренера и аналитик по результативности Алек Скотт останутся на своих нынешних должностях.
Невилл был назначен на пост главного тренера в январе 2021 года после трёхлетней работы на на посту главного тренера женской сборной Англии. За два с половиной года его работы в «Интер Майами» команда вышла в плей-офф Кубка MLS в 2022 году.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства.
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