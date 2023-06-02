«Эвертон» отказался выкупать Конора Коуди у «Вулверхэмптона»

Защитник Конор Коуди покинул «Эвертон» после окончания сезонной аренды, сообщает The Guardian. У клуба была возможность выкупить игрока сборной Англии за $ 5,625 млн (£ 4,5 млн) у «Вулверхэмптона», но он не стал ей пользоваться и будет искать других центральных защитников.
30-летний Коуди провел 25 матчей за «Эвертон» в минувшем сезоне, при этом после ухода с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда и назначеня Шона Дайча футболист перестал попадать в состав.
Также «Эвертон» покинул португальский левый защитник Рубен Винагре, выступавший в клубе на правах аренды из лиссабонского «Спортинга». За сезон он провёл лишь четыре матча в составе ливерпульцев.
«Эвертон» занял 17-е место в английской Премьер-Лиге, сохранив прописку в элите после победы над «Борнмутом» (1:0) в последнем туре.
Во всём виновата Ева. Итоги АПЛ. ХиТ#148:
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