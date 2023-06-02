Фил Невилл прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Интер Майами»

Фил Невилл прокомментировал свою отставку с поста главного тренера клуба «Интер Майами».

«Я хотел бы поблагодарить группу владельцев футбольного клуба «Интер Майами» за оказанное мне доверие и участие в этом проекте. Благодарен игрокам и персоналу за их впечатляющую самоотверженность и упорный труд и болельщиков за их непоколебимую поддержку клуба с первого дня. Я благодарен за то, что сыграл свою роль в развитии этого клуба, и желаю «Интер Майами» всего наилучшего в будущем», — приводит слова Невилла официальный сайт клуба.

Напомним, под руководством Невилла «Интер Майами» вышел в плей-офф Кубка MLS в 2022 году.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Хавьер Моралес.

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