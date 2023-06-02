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Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в Серии A

Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в Серии A
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером Серии A сезона-2022/23.

«Сезон Лучано Спаллетти с «Наполи» был просто экстраординарным. Завоевание неаполитанцами исторического третьего скудетто спустя 33 года после второго, выигранного при Марадоне, является результатом большой самоотдачи клуба и работы хорошо подготовленного специалиста с большой харизмой, способного наилучшим образом интегрировать новичков и усилить игроков, уже присутствующих в команде.

«Адзурри» действительно смогли заявить о себе с первых дней не только результатом, но и зрелищной игрой, демонстрируя один из самых высоко оцениваемых уровней футбола на международном уровне», – приводит слова генерального директора Серии А Луиджи Де Сьерво официальный сайт лиги.

Приз будет вручён тренеру 4 июня перед матчем 38-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» сыграет с «Сампдорией».

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Ранее Спаллетти подтвердил, что покинет неаполитанскую команду по окончании сезона.

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