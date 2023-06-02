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Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи» с двукратным увеличением зарплаты

Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи» с двукратным увеличением зарплаты
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит контракт с клубом.

Как сообщает Calciomercato, стороны достигли договорённости о подписания нового соглашения, которое будет рассчитано до 2028 года. Зарплата 22-летнего футболиста вырастет примерно в два раза — до € 2,5 млн в год.

Текущий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Игрок перешёл в неаполитанский клуб летом 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провёл 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 85 млн. Футболист выиграл в составе неаполитанского клуба чемпионат Италии.

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»:

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