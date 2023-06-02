Дибала эмоционально обратился к болельщикам «Ромы» после поражения в финале Лиги Европы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала обратился к болельщикам итальянской команды после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи».
«Горжусь нами и горжусь вами — всеми болельщиками, которые болели за нас в Будапеште, из дома, а также со стадиона «Олимпико». Независимо от результата, мы отдали все силы. Играть за эту команду — не просто спорт или работа, а честь. Мы радовались вместе во время этого путешествия, а также плакали и страдали. Вперёд, Рим!», — написал Дибала в своей социальной сети.
В финале Лиги Европы Дибала стал автором забитого гола. Аргентинец перешёл в «Рому» в 2022 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.
«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.
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