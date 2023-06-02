«Севилья» предложила новый контракт главному тренеру команды Мендилибару
Поделиться
«Севилья» после победы в финале Лиги Европы решила продлить контракт с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, президент испанского клуба Пепе Кастро объявил, что 62-летнему специалисту был предложен новый контракт.
Мендилибар возглавил «Севилью» 21 марта этого года. Под его руководством команда одержала 9 побед за 16 матчей.
Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 испанцы обыграли римскую «Рому». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Севилья». Один из одиннадцатиметровых в серии не реализовал капитан «Ромы» Джанлука Манчини. До этого в ходе матча он отдал результативную передачу и забил гол в свои ворота.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
06:37
-
06:18
-
06:12
-
06:05
-
05:56
-
04:58
-
04:42
-
04:26
-
04:05
-
03:50
-
03:37
-
03:31
-
03:03
-
02:38
-
02:11
-
02:03
-
01:49
-
01:47
-
01:19
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:03
- 1 июня 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:31
-
23:31
-
23:26
-
23:24
Партнерский контент