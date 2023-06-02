«Севилья» предложила новый контракт главному тренеру команды Мендилибару

«Севилья» после победы в финале Лиги Европы решила продлить контракт с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, президент испанского клуба Пепе Кастро объявил, что 62-летнему специалисту был предложен новый контракт.

Мендилибар возглавил «Севилью» 21 марта этого года. Под его руководством команда одержала 9 побед за 16 матчей.

Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 испанцы обыграли римскую «Рому». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Севилья». Один из одиннадцатиметровых в серии не реализовал капитан «Ромы» Джанлука Манчини. До этого в ходе матча он отдал результативную передачу и забил гол в свои ворота.

Чемпионский парад «Севильи»: