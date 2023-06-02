Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» предложила новый контракт главному тренеру команды Мендилибару

«Севилья» предложила новый контракт главному тренеру команды Мендилибару
Аудио-версия:
Комментарии

«Севилья» после победы в финале Лиги Европы решила продлить контракт с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, президент испанского клуба Пепе Кастро объявил, что 62-летнему специалисту был предложен новый контракт.

Мендилибар возглавил «Севилью» 21 марта этого года. Под его руководством команда одержала 9 побед за 16 матчей.

Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 испанцы обыграли римскую «Рому». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Севилья». Один из одиннадцатиметровых в серии не реализовал капитан «Ромы» Джанлука Манчини. До этого в ходе матча он отдал результативную передачу и забил гол в свои ворота.

Чемпионский парад «Севильи»:

Материалы по теме
«Севилья» лучше «Ромы» играла в футбол! Серия пенальти — заслуга Моуринью
«Севилья» лучше «Ромы» играла в футбол! Серия пенальти — заслуга Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023