Бекхэм прокомментировал отставку Фила Невилла с поста главного тренера «Интер Майами»

Совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, который ранее выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», подтвердил уход Фила Невилла с поста главного тренера команды.
«Когда мы назначили Фила, знали, что он даст «Интер Майами» всё, что в его силах, и я видел, как он работал невероятно усердно и с настоящей приверженностью к амбициям, которые мы поставили перед клубом. Он и его семья полюбили Майами, и он посвятил себя стремлению принести успех городу и нашим болельщикам. Фил внёс реальный вклад в культуру нашего клуба своими качествами лидера и знаниями тренера. Иногда в футболе нам приходится принимать самые трудные решения, и, к сожалению, мы чувствуем, что пришло время что-то изменить. Хочу лично поблагодарить Фила за его тяжёлую работу, его страсть к нашему клубу и за его честность как человека», — приводит слова Бекхэма официальный сайт американского клуба.
46-летний англичанин с января 2021 года тренировал клуб МЛС. Под его руководством команда провела 90 матчей, в которых одержала 36 побед и 11 раз сыграла вничью.
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