Криштиану Роналду оценил роль генетики в карьере футболиста

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём профессионализме и трудовой этике.
«Мои партнёры по команде почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику. Это не просто случайность, что я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет.
Говорят о генетике. Генетика важна, да, но есть и другие факторы, которые не менее важны, такие как эпигенетика, то есть то, что вы делаете со своей генетикой.
Игра в футбол – это стиль жизни. Мы всегда должны быть целеустремлёнными, сконцентрированными и предельно профессиональными – это как минимум. Чтобы иметь возможность воплощать все это, нужно быть в наилучшей возможной форме», — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу саудовской лиги.
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду:
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