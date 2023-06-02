Криштиану Роналду оценил роль генетики в карьере футболиста

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём профессионализме и трудовой этике.

«Мои партнёры по команде почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику. Это не просто случайность, что я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет.

Говорят о генетике. Генетика важна, да, но есть и другие факторы, которые не менее важны, такие как эпигенетика, то есть то, что вы делаете со своей генетикой.

Игра в футбол – это стиль жизни. Мы всегда должны быть целеустремлёнными, сконцентрированными и предельно профессиональными – это как минимум. Чтобы иметь возможность воплощать все это, нужно быть в наилучшей возможной форме», — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу саудовской лиги.

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