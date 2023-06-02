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Месси может уехать в МЛС, «Спартак» – самый убыточный клуб России. Главное к утру

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может переехать в чемпионат США, «Спартак» оказался самым убыточным клубом в 2022 году в России, португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил остаться в чемпионате Саудовской Аравии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Интер Майами» предложил Лионелю Месси контракт на $ 200 млн.

2. «Спартак» — самый убыточный футбольный клуб России за 2022 год.

3. Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре».

4. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Майами» в первом финальном матче плей-офф.

5. Аслан Карацев не сумел пробиться в 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2023, проиграв Фрэнсису Тиафо.

6. Николе Йокичу хватило одного матча, чтобы повторить достижение Леброна Джеймса.

7. Россия U17 вышла в финал Кубка БРИКС. Победный гол в серии пенальти забил вратарь.

8. «Для меня это очень странно». Роналду – о главной сложности в чемпионате Саудовской Аравии.

9. Ротенберг: мы не даём игрокам денег больше, чем нужно, в СКА — все в равных условиях.

10. Бензема отказался от € 200 млн ради ещё одного сезона в составе «Реала» — COPE.