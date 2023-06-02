Источник: «Милан» договорился с Леау о новом контракте до 2028 года

«Милан» договорился о новом контракте с нападающим Рафаэлем Леау,. Стороны подпишут соглашение до 2028 года, о чём будет объявлено в ближайшее время, информирует журналист Антонио Вителло в «Твиттере»
Согласно сведениям источника, сумма отступных в новом контракте Леау с «Миланом» составит € 175 млн. 23-летний португалец будет получать в итальянском клубе € 5 млн и бонусы за сезон.
В сезное-2022/2023 Леау провёл за «Милан» 47 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 80 млн.
Напомним, португальский нападающий «Милана» получил травму бедра в матче с «Лацио» (2:0) 6 мая. По этой причине он пропустил первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (0:2). В ответной встрече Леау сыграл, но «Милан» вновь проиграл (0:1).
7 назревающих трансферов лета. Видео:
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