Форвард «Ювентуса» Кин: мне очень понравилось в «ПСЖ». Париж для меня как дом

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин, выступавший ранее за французский «ПСЖ», не исключил, что в будущем вернётся в парижский клуб, отметив, что ему очень понравилось играть во Франции.
«Париж для меня как дом. Даже когда я был моложе, я приезжал туда, потому что у меня здесь семья. Я всегда чувствую себя как дома. Когда я был в «ПСЖ», это придавало мне ещё больше мотивации. Я очень хорошо провёл время в Париже. Я готов пожертвовать собой ради своих партнёров по команде и тренерского штаба. Я этого никогда не забуду.
«ПСЖ» — это лучшее, что было в моей карьере, мне здесь очень понравилось. Я не забуду всё, чему я там научился, и все прекрасные моменты, которые я там пережил.
Закончилась ли моя история с «ПСЖ»? Я не знаю (смеётся). Как я уже говорил, я живу каждый день, чтобы стать одним из лучших нападающих. Если чему-то суждено случиться, то это случится. Всё происходит не просто так», — приводит слова Кина Views.
- 2 июня 2023
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