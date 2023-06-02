Фёдор Смолов: с Тюкавиным у нас может быть потенциально классное взаимодействие

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о взаимодействии с одноклубником Константином Тюкавиным.

«Мне с Костей комфортно играть. В принципе, в позиции полузащитника, десятки, мне достаточно комфортно. Поэтому будем смотреть, что будет дальше, какую схему будем наигрывать на сборах. В принципе, мне кажется, что у нас может быть потенциально классное взаимодействие», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 29 матчей. В заключительном туре чемпионата России бело-голубые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится завтра, 3 июня. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.