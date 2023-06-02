Хави: возвращения Месси в «Барселону» хотят большинство или даже все каталонцы

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что большинство жителей Каталонии хотят возвращения в клуб нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я уже много раз говорил, что для Месси здесь открыты все двери. Я тренер и знаю, что он поможет нам, если решит вернуться, но в конце концов, я думаю, мы должны оставить его в покое. Он заканчивает сезон там, он очень уважает «ПСЖ», он хочет закончить сезон наилучшим образом, его контракт заканчивается, и он в праве решать, куда переходить и где закончится его карьера. Я думаю, что у него есть всё, чтобы продолжать играть на высоком уровне, и что если он перейдёт в «Барселону», чего хотят большинство или даже все каталонцы, то двери открыты», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Последние два сезона Месси провёл в «ПСЖ». До этого всю свою карьеру аргентинец играл за «Барселону».

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