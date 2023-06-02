Агент Хаджикадунича: не можем обещать, что не приостановим контракт с «Ростовом» снова

Футбольный агент Валид Фаур, представляющий интересы футболиста «Ростова» Денниса Хаджикадунича, рассказал о планах боснийца на будущее. Напомним, Хаджикадунич воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом», чтобы завершить сезон-2022/2023 в испанской «Мальорке». По словам агента, есть вероятность, что Хаджикадунич вновь воспользуется этим правом в предстоящем сезоне.

«Ситуация достаточно сложная. Россия участвует в СВО, и пока он не решится, мы не можем обещать, что Хаджикадунич не приостановит контракт с «Ростовом» во второй раз. Мы сканируем рынок, изучаем варианты. Когда будет официальное решение по Деннису, «Ростов» об этом объявит», — приводит слова Валида Фаура Metaratings.