Хави заявил, что Месси определится со своим будущим на следующей неделе

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси примет решение о своём будущем уже на следующей неделе.

«Месси примет решение о своём будущем на следующей неделе, и вам придётся оставить его в покое. В конце концов, если мы будем говорить о Лео каждый день, я не думаю, что это повлияет на его возможное возвращение положительным образом. Он примет решение на следующей неделе, а сейчас есть 200 гипотез. Он примет решение о своём будущем, здесь для него двери открыты, больше говорить не о чем», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

У Месси в конце июня завершается контракт с «ПСЖ». В СМИ сообщают о возможном переходе аргентинца в саудовский «Аль-Хиляль» или «Интер Майами», а также о возвращении в «Барселону».

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