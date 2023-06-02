Марин: в «Крыльях» у Писарского нет таких качественных ассистентов, как я, Вера и Мансилья
Поделиться
Полузащитник «Оренбурга» Химми Марин высказал мнение, почему нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский забивает в новом клубе значительно меньше, чем раньше.
«Почему Писарский перестал забивать? В «Крыльях» у него нет таких качественных ассистентов, как я, Вера и Мансилья. Мы отдавали ему все голевые передачи.
Понятно, что Володе ещё сложно адаптироваться в новой команде, для этого ему нужно побольше труда и терпение. А так, да, ему не хватает наших передач, ха-ха!» — приводит слова Марина Sport24.
Владимир Писарский за «Крылья Советов» отличился только трижды — все голы в Фонбет Кубке России. Последний забитый мяч нападающего датирован 15 марта. Он провёл 16 матчей за самарский клуб во всех турнирах.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:10
-
11:08
-
11:05
-
10:59
-
10:59
-
10:49
-
10:38
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:11
-
10:04
-
09:58
-
09:54
-
09:48
-
09:44
-
09:38
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:15
-
08:30
-
08:08
-
07:57
-
07:44
-
07:35
-
07:26
-
07:00
-
06:37
Партнерский контент