Марин: в «Крыльях» у Писарского нет таких качественных ассистентов, как я, Вера и Мансилья

Полузащитник «Оренбурга» Химми Марин высказал мнение, почему нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский забивает в новом клубе значительно меньше, чем раньше.

«Почему Писарский перестал забивать? В «Крыльях» у него нет таких качественных ассистентов, как я, Вера и Мансилья. Мы отдавали ему все голевые передачи.

Понятно, что Володе ещё сложно адаптироваться в новой команде, для этого ему нужно побольше труда и терпение. А так, да, ему не хватает наших передач, ха-ха!» — приводит слова Марина Sport24.

Владимир Писарский за «Крылья Советов» отличился только трижды — все голы в Фонбет Кубке России. Последний забитый мяч нападающего датирован 15 марта. Он провёл 16 матчей за самарский клуб во всех турнирах.