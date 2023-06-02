Хави: Киммих — супер топ-игрок. «Барселоне» нужен такой на замену Бускетсу

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переходе в команду полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха.

«Хотел ли бы я, чтобы к нам пришёл Киммих? Да, но на меня снова будут злиться клубы, как этот делла спортивный директор «Реал Сосьедад». Вы спрашиваете меня снова и снова… Мы говорим о людях, которые являются номером один на своей позиции. Киммих — супер топ-игрок, который фантастически понимает игру.

Да, нам нужна замена Бускетсу, игрок самого высокого уровня, потому что уходит футболист, который весь сезон играл в стартовом составе, настоящий лидер «Барселоны», выигравшей чемпионат и Суперкубок. Нам нужен игрок высокого уровня на этой позиции, иначе нам будет сложно конкурировать в следующем году

Верю ли я в трансфер Киммиха? У него есть контракт, так что, если есть какая-то возможность, нам нужно начать переговоры с «Баварией», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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