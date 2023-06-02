Марциняк отреагировал на обвинения в расизме, из-за которых его могут снять с финала ЛЧ

Польский футбольный арбитр Шимон Марциняк выступил с заявлением на фоне обвинений в расизме. Ранее появилась информация, что Марциняка могут снять с финала Лиги чемпионов по причине политических позиций. Скандал разгорелся из-за участия Марциняка в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.

«Будучи международным футбольным арбитром в течение многих лет, я всегда ставил на первое место честную игру и уважение к другим людям. Я всегда отстраняюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, и демонстрирую это на матчах, которые обслуживаю. Я постоянно призываю пресекать ненависть и буду пропагандировать, что самое главное — быть хорошим человеком», — написал Марциняк в своих соцсетях.

Напомним, в субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.