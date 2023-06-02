Форвард «Пари НН» Кротов: будем пытаться остаться в РПЛ напрямую — на это есть все шансы

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов высказался о матче заключительного тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Встреча состоится завтра, 3 июня. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Мы рассчитываем остаться без переходных матчей в РПЛ. Очко, заработанное за счёт ничьей со «Спартаком», очень важно для нас. Оно может стать золотым. Будем пытаться остаться напрямую. Уверен, у нас есть на это все шансы. Главное, выиграть свой матч у «Химок». Пока не смотрим в сторону переходных матчей. Об этом будем думать только после 30-го тура и если попадем в стыки», — приводит слова Кротова «Известия».

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 29 матчей. «Химки» (18) располагаются на 15-й строчке.