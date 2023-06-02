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«Спартаку» в любом случае нужна победа». Хлусевич — о матче с «Крыльями Советов»

«Спартаку» в любом случае нужна победа». Хлусевич — о матче с «Крыльями Советов»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич отказался оценивать сезон красно-белых до проведения последнего матча в рамках РПЛ с самарскими «Крыльями Советов», отметив, что москвичам в любом случае нужно побеждать самарцев.

«Каково будет играть в Самаре, понимая, что не всё зависит от нас самих? Какая разница уже? Нам в любом случае нужна победа. Каждый матч хочется выигрывать. Нам просто надо выигрывать, и всё, а там уже как будет.

Как могу оценить этот сезон? Давайте сыграем последний матч и будем от этого отталкиваться и делать какие‑то выводы», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

Перед последним туром «Спартак» занимает третье место в таблице. Чтобы подняться на вторую строчку красно-белым необходимо обыграть «Крылья», а также удачный для них результат в матче ЦСКА и «Ростова». Обе игры пройдут завтра, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск.

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