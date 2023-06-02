Полузащитник «Факела» Альшин: считаю, что своей игрой заслужили быть двенадцатыми
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Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин высказался о положении команды перед заключительным туром чемпионата России. «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков после 29 матчей.
«Стремимся остаться в РПЛ без переходных матчей — верили в возможность этого, ещё когда у нас результаты были не очень. И тем более верим после всех последних побед. Считаю, что своей игрой заслужили быть двенадцатыми, как и наши болельщики, которые весь сезон поддерживали нас что дома, что на выезде. Сделаем всё, чтобы их порадовать», — приводит слова Альшина «Известия».
В 30-м туре чемпионата России «Факел» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск.
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