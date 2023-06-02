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Андрей Канчельскис: 80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают

Андрей Канчельскис: 80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о зарплатах российских футболистов.

«Как устроены зарплаты в российском футболе — просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает. О чём им думать на футбольном поле, что доказывать? Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются.

80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно? У всех российских футболистов предусмотрена надбавка за паспорт, потому что действует лимит на легионеров. Всё это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры с каждым годом падает всё сильнее», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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