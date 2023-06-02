Сестра Неймара заявила, что может попробовать уговорить его перейти в «Ботафого»

Рафаэлла Сантос, сестра нападающего французского «ПСЖ» Неймара, заявила, что может попробовать уговорить своего брата перейти в бразильский клуб «Ботафого», болельщицей которого является.
«Я могу попробовать. Это было бы огромным счастьем для меня и всех жителей Ботафого. Я могу попытаться спокойно поговорить с ним. У меня есть такие возможности, правда.
Я родилась в Сантосе, поэтому все ожидают, что я буду болеть за «Сантос». Он мне нравится, но моя любовь к «Ботафого» идёт с юных лет. Это из-за одного из моих лучших друзей. У меня была возможность приехать в Рио, познакомиться с Зеедорфом. Он подарил мне футболку с автографом, которая висит у меня в рамке», — сказала Сантос в интервью YouTube-каналу Canal do TF.
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- 2 июня 2023
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