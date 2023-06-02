«Милан» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024

Итальянский «Милан» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.
«Новая футболка сочетает в себе традиционные красные и чёрные полосы с инновационным дизайном.
Вдохновленная городом Милан и непоколебимым духом его жителей новая домашняя футболка «Милана» переосмысливает традиционные красные и чёрные полосы — символ бренда «россонери», который способствовал тому, что клуб стал культовым среди любителей спорта по всему миру. Инновационный дизайн представляет собой повторяющуюся графику в тон, которая подчёркивает живую энергию города, непреходящее наследие клуба и его центральную роль в развивающемся сообществе, которое всегда смотрит вперёд. Это очень по-милански.
Уникальные новые рисунки создают повторяющуюся букву «М» в центре майки благодаря полоскам в тон, которые символизируют город Милан и прогрессивный характер клуба. Футболка также украшена чёрным воротником с V-образным вырезом, чёрными манжетами на рукавах и отделкой, а на задней части горловины жирным шрифтом выделена надпись «AC MILAN», — написано в заявлении клуба.
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- 2 июня 2023
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