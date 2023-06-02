«Я против цифровизации страны». Вокалист группы «Алиса» Кинчев — о Fan ID

Болельщик «Зенита» и вокалист группы «Алиса» Константин Кинчев высказался резко против Fan ID, заявив, что без активной части болельщиков петербуржцев атмосфера на трибунах домашнего стадиона сине-бело-голубых стала хуже.

«Я категорически против Fan ID и поддерживаю всё околофутбольное сообщество России. Я в целом против цифровизации страны.

Когда последний раз был на стадионе? Я болельщик «Зенита». Лет 10 назад был на Вираже. Было здорово, пели все вместе. Играли тогда против «Анжи». Той атмосферы сейчас не хватает на наших стадионах. Очень хочу, чтобы отменили закон о болельщиках, но не верю, что в ближайшее время это возможно. Думаю, будет только хуже, и посещаемость будет падать. С Fan ID на стадион не собираюсь», — приводит слова Кинчева Legalbet.