«ПСЖ» сыграет с «Интером» и «Аль-Насром» в Японии

Французский «ПСЖ» отправится в предсезонное турне по Японии, где сыграет с итальянским «Интером» и «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

Турне «ПСЖ» по Японии пройдёт с 22 июля по 2 августа. В Осаке парижане встретятся с «Аль-Насром» и местной командой «Сересо Осака». Матчи пройдут 25 и 28 июля соответственно. 1 августа команда Кристофа Галтье сыграет с «Интером». Также в турне примут участие киберспортивная и гандбольная команды «ПСЖ».

В январе французский клуб в Саудовской Аравии встречался со сборной Эр-Рияда, в составе которой были футболисты «Аль-Насра». Тот матч завершился победой парижан со счетом 5:4.

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