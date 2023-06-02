Польский активист: Марциняк должен извиниться, иначе будут последствия от УЕФА и ФИФА

Польский активист Рафал Панковский, который является руководителем организации УЕФА Never again по вопросами расизма, дискриминации и ксенофобии в футболе, призвал арбитра Шимона Марциняка извиниться за появление на мероприятии ультраправого политика. Ранее появилась информация, что Марциняка могут снять с финала Лиги чемпионов по причине политических позиций. Скандал разгорелся из-за участия Марциняка в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.

«Мы шокированы и потрясены общественным объединением Марциняка с Менценом и его вариацией токсичной ультраправой политики. Это несовместимо с основными ценностями справедливой игры, такими как равенство и уважение. Призываем судью признать свою ошибку. Если он этого не сделает, мы считаем, что будут последствия — УЕФА и ФИФА должны принять меры», — приводит слова Панковского Polskieradio.

Напомним, в субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.