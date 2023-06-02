Ловчев: Слуцкий хороший тренер. А то, что он ходит на шоу, так жизнь такая стала

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о выборе тренера для московского «Динамо». По его мнению, лучше брать отечественного специалиста, чем приглашать посредственного иностранца. Также Ловчев оценил кандидатуру Леонида Слуцкого.

«Очевидно направление поиска — страны бывшей Югославии. Николича, как я понимаю, уговорить не удалось. Можно предположить, что «Динамо» хотело обезопасить себя в ситуации, когда не пойдет у тренера, а тренер, что логично, хотел контракт, который бы учитывал его интересы — если увольняют, то получить неустойку, что уже было в «Локо».

Когда берут тренеров с неким багажом в Европе, но неизвестных в России, всегда риск, это из серии «а вдруг получится». Когда брали Абаскаля, я не помню человека, который бы уверенно говорил — у него получится, это хороший тренер. Но Абаскаль доказал, что умеет делать команду.

Тот же самый вопрос был про Йокановича, у которого послужной список был получше — я был в эфире, когда «Динамо» его подписало, но вопрос был все равно один: а кто это такой? Да, мне стали объяснять, что это тренер, у которого были успехи в первой английской лиге, но в России не получается даже у более титулованных тренеров, у нас не такой простой чемпионат.

Выбор в пользу югослава логичен в том смысле, что с ним проще договориться, менталитет схож. Но у меня два соображения — если не можете договориться с иностранцем, которого у нас знают, у которого хороший послужной список, лучше взять своего — при прочих равных приоритет должен отдаваться своим. И второе — лучше переплатить за хорошего иностранца, чем взять из серии «а кто этой такой?» Когда мы берем Йокановича и Клотета, вопрос «а почему своему не дали?» логичен. Только когда берете наших, не надо с него требовать сразу же, спустя два матча.

У нас есть хорошие примеры работы своих тренеров. Понимаю, что «Зенит» особняком, но все же — доверили Семаку, дали время и помогли. И он дал результат.

Я слышу про «Динамо» и Слуцкого. Понимаю, что отношение к нему изменилось, и не в лучшую сторону после вылета «Рубина» и особенно после хождения к юмористам. Но это не делает его плохим специалистам или человеком, который не может выиграть титулы. У нас много тренеров, которые бы выигрывали титулы в маленьких командах? «Динамо» когда последний свой трофей выигрывало? Слуцкий нормальный тренер, хороший. А то, что он ходит на шоу, так жизнь такая стала. У него хороший опыт", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.