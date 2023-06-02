Роша предположил, почему Соболев начал его оскорблять и провоцировать
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша предположил, почему нападающий московского «Спартака» Александр Соболев начал оскорблять его во время матча 28-го тура РПЛ (1:2).
«Почему Соболев так повёл себя по отношению ко мне? Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки — У-У-У, что-то говорил по-русски, но я не понимал что. Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе», — приводит слова Роши официальный сайт ЦСКА.
Соболев показал Роше непристойный жест, за что получил прямую красную карточку, а позднее дисквалификацию на четыре матча чемпионата.
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