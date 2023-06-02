Ловчев: «чемпионат «автобусов» уходит в прошлое, РПЛ оставляет хорошее впечатление

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о росте результативности и зрелищности в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, многие новички РПЛ за последние пару сезонов добавили интереса чемпионату страны за счёт своей зрелищности.
«Чемпионат заканчивается, и надо сказать, что тенденции у нас неплохие — в плане зрелищности. Есть большие вопросы к качеству футбола, но получилось, что за последние пару сезонов в лигу из ФНЛ вышли команды, которые своей зрелищностью футбол всколыхнули и добавили интереса.
У «Крыльев» была игра в атаке, большая группа хороших футболистов, которых клуб, впрочем, продал. У «Факела» болельщики и кураж, а у «Оренбурга» есть Личка и его видение футбола. И в этом смысле РПЛ оставляет хорошее впечатление, у нас уходит в прошлое «чемпионат «автобусов». А когда команды так начинают играть — как, например, «Пари НН» — это вызывает отрицательные эмоции», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 2 июня 2023
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