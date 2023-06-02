Роша: чемпионат России, возможно, даже сильнее португальского. Тут больше грандов

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил уровень чемпионата России, сравнив его с португальской лигой, где он выступал ранее.
«Скажу честно — в Португалии мне нравилось, там я провёл много замечательных матчей. Но когда пришёл интерес от ПФК ЦСКА, для меня это было что-то нереальное. Я быстро посоветовался с семьёй, и мы решили принять это предложение. Я считаю, что по моему игровому стилю РПЛ мне гораздо больше подходит. С этим чемпионатом я себя больше идентифицирую. Здесь более контактный футбол — больше стыков, дуэлей, которые судьи позволяют проводить, не свистят. В Португалии чуть коснёшься игрока соперника — сразу дают жёлтую карточку. Мне кажется, что российский чемпионат больше похож в этом плане на итальянский.
Если вынести за скобки «Бенфику», «Спортинг» и «Порту», то чемпионат России, возможно, даже сильнее. Тут больше команд конкурируют между собой, больше грандов, таких как ПФК ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Динамо» и так далее. Без сомнения, российский чемпионат точно ничуть не уступает», — приводит слова Роши официальный сайт ЦСКА.
- 2 июня 2023
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