Александр Мостовой: не вижу «Спартак» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Игра состоится в субботу, 3 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«На данный момент не вижу фаворитом «Спартак» с учётом того, что у «Крыльев» многое стоит на кону. Если бы матч в Москве, то ситуация была бы другой. Но матч будет в Самаре, плюс мы видели матч «Спартака» с «Пари НН».

Больше склоняюсь к ничейному результату. Однако в последних турах происходит много непонятного. Кто знал, что «Спартак» не обыграет «Пари НН»? — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.