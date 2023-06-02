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Телеграм-канал «Чемпионата» достиг 100 тысяч подписчиков

Телеграм-канал «Чемпионата» достиг 100 тысяч подписчиков
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Спортивные новости и лучшие истории, конкурсы с призами от партнёров и захватывающие голосования за лучших спортсменов – всё это про телеграм-канал «Чемпионата», который празднует рубеж в 100 тысяч подписчиков.

Команда «Чемпионата» благодарит подписчиков за активность и доверие!

Подписывайтесь на наш основной телеграм-канал по ссылке

Также мы собрали все тематические телеграм-каналы «Чемпионата» по одной ссылке

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