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Шишкин: хорошо, что в конце сезона есть интрига. Шансов занять второе место больше у ЦСКА

Шишкин: хорошо, что в конце сезона есть интрига. Шансов занять второе место больше у ЦСКА
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Бывший футболист Роман Шишкин высказался о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге.

«Команде Карпина терять нечего. Будет тяжёлая, напряжённая и открытая игра. Если говорить про результаты, то ЦСКА — команда поопытнее, конструктивно смотрится, несмотря на поражение от «Спартака». У ЦСКА больше шансов занять второе место, но в нашем чемпионате может быть всё что угодно.

Я бы выделил четыре матча на завершающей стадии чемпионата, которые создают интригу: «Крылья Советов» — «Спартак», «Пари НН» — «Химки», «Зенит» — «Факел» и ЦСКА — «Ростов». Хорошо, что в конце чемпионата ещё есть интрига. Борьба есть не только вверху турнирной таблицы, но и внизу, кто попадёт в стыковые матчи. Завтра будет очень интересно! У «Факела» и «Пари НН» будет стоять задача не проиграть, забрать свои очки», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Все матчи заключительного тура чемпионата России пройдут завтра, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск.

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